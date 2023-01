Neuer Co-Trainer für Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen wählt bis zum Saisonende eine interne Lösung.

Eine Nachfolgelösung auf dem Posten des Co-Trainers für Mario Klotz, der zur TSG Backnang wechselte und dort der neue Cheftrainer ist, ist zumindest bis zum Ende der aktuellen Saison in Sicht. "Natürlich war zum jetzigen Zeitpunkt unsere Wunschlösung für einen neuen Co-Trainer in der Kürze der Zeit nicht zu realisieren. Deshalb sind wir sehr froh, dass sich unser Teammanager Mario Di Biccari bereit erklärt hat, diese Rolle übergangsweise bis zum Sommer in Doppelfunktion zu übernehmen. Mario ist als Ex Profi und ehemaliger 08 Spieler eine ideale Lösung, er kennt die Mannschaft das Umfeld und benötigt keine Kennenlernphase. Daher geht unser Dank an Mario Di Biccari für seine Einsatzbereitschaft", sagt der sportliche Leiter des Oberliga-Teams Oliver Dense.