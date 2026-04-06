Neuer Co-Trainer für die SG Brunslar/Wolfershausen von Lukas Tippel · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser

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Die SG Brunslar/Wolfershausen freut sich, ab sofort einen Co-Trainer an der Seite von Coach Alex Gautsche präsentieren zu können. Mit sofortiger Wirkung wird Tino Buddner das Amt übernehmen. Seit Sommer 2025 ist "Staude" als Coach der A-Jugend-Spielgemeinschaft tätig und konnte sich so bereits in das Vereinsumfeld einfinden. Nachdem Tino sich dazu entschlossen hatte, ab dem kommenden Sommer nicht mehr als Jugendtrainer zur Verfügung zu stehen, freut er sich nun über das Angebot, ab sofort als Co-Trainer der 1. Mannschaft fungieren zu können:

"Ich kenne den Verein nicht nur aus meiner Tätigkeit als Trainer der A-Jugend, sondern war in früheren Jahren auch als Spieler für die SG aktiv. So fiel es mir leicht, mich einzugewöhnen. Ich freue mich auf die Aufgaben und danke dem Verein und der sportlichen Leitung für das Vertrauen." Auch Nico Röhn, sportlicher Leiter der SG, ist überzeugt, dass Tino der perfekte Mann für diese Aufgabe ist: "Tino ist unsere Wunschlösung für den Posten als Co-Trainer. Wir sind von seinem Fachwissen überzeugt und charakterlich passt er auch wunderbar in unseren Verein. Insbesondere hat er bewiesen, mit jungen Spielern umgehen und diese weiterentwickeln zu können. Dies ist der Weg, den wir als Verein in den kommenden Jahren weitergehen möchten."