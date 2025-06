Neuer Co-Trainer für den SV Newroz Hildesheim

In der vergangenen Saison spielte Newroz Hildesheim als Aufsteiger überaus attraktiven Ball und landete in den Top-Fünf. In der kommenden Saison soll es im besten Fall noch weiter oben enden, wofür man schon einige Transfers vorstellte. Nun wurde ein weitere Co-Trainer vorgestellt.

Der Landesligist SV Newroz Hildesheim hat einen neuen Mann an der Seitenlinie: Mustafa Cinbulak übernimmt zur neuen Saison das Amt des Co-Trainers und komplettiert damit das Trainerteam der Hildesheimer.

Der gebürtige Iğdırer bringt sowohl als Spieler als auch als Coach umfassende Erfahrung mit. In seiner aktiven Zeit schnürte er in der Bezirksliga unter anderem für Damla Genc und Can Mozaik die Fußballschuhe. Seine Trainerkarriere begann Cinbulak bei Yurdumspor Lehrte, wo er anderthalb Jahre erfolgreich arbeitete und sich durch seine leidenschaftliche Art schnell einen Namen machte – intern wurde er dort liebevoll „Cini Pep“ genannt, in Anlehnung an Startrainer Pep Guardiola.