Neuer Co-Trainer für den FC Verden

Die Wege kreuzten sich beim Rotenburger SV. Denker war damals allerdings noch Spieler, während Ebersbach seit 2017 als Cheftrainer fungierte. Nach einem Jahr in der Rolle als sportlichen Leiter zog es ihn zurück an die Seitenlinie. Der 44-Jährige übernahm zur laufenden Spielzeit gemeinsam mit dem engsten Vertrauten Christoph Drewes beim FC Verden 04. Schon bei der bitteren Heimniederlage gegen Heeslingen (2:3) befand sich Denker, der sich nach dem Oberliga-Abstieg mit dem RSV aus dem Amateurfußball verabschiedet hatte, an ihrer Seite.

„Die Aufgaben in einer fordernden Oberliga werden nicht weniger. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dass wir für eine kontinuierliche Entwicklung beim FCV unsere Gegebenheiten stetig professionalisieren. Ein weiterer Baustein dafür ist Stefan Denker. Er wird unser Trainerteam bei der täglichen Arbeit auf und neben dem Platz unterstützen und einen wichtigen Part in der Videoanalyse einnehmen", hieß es in der Vereinsmitteilung. Weiter geht es für den neuen - als Aktiven knapp 300 Oberliga-Begegnungen absolvierenden Co-Trainer nach einer intensiven Trainingswoche mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig II.