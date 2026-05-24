Neuer Co-Trainer des SSV Bornheim kommt von Fortuna Bonn Der 38-jährige A-Lizenz-Anwärter "Mika" Khutsishvili wechselt von Fortuna Bonn an die Wallrafstraße. von Andreas Santner · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: LaBima

Der SSV Bornheim erweitert im Hinblick auf die neue Saison sein Trainerteam in der Mittelrheinliga um eine interessante Personalie. Mikheil „Mika“ Khutsishvili schließt sich dem Stab der ersten Mannschaft an. Der 38-Jährige wechselt vom Landesligisten Fortuna Bonn an die neue Wirkungsstätte, um dort gemeinsam mit Chefcoach Andy Biermann und Soenke Weber das künftige Gespann an der Seitenlinie zu bilden.

Mit Khutsishvili gewinnt der SSV jede Menge Erfahrung für die tägliche Trainingsarbeit. In seiner aktiven Laufbahn war der Defensivspezialist als georgischer Erstliga- sowie Junioren-Nationalspieler aktiv. Auch im Trainerbereich hat er bereits mehrere Stationen vorzuweisen. Abseits des Platzes drückt der Neuzugang zudem eifrig die Schulbank: Über den georgischen Fußballverband absolviert er aktuell die Ausbildung zur UEFA-A-Lizenz, der zweithöchsten europäischen Trainerstufe. Für den sportlichen Leiter und Abteilungsleiter Fußball, Andre Bagala, bringt der neue Co-Trainer genau die richtige Mischung aus Fachwissen und Charakter mit, die der Klub für seine Weiterentwicklung sucht. Bei der Besetzung ging es dem Verein vor allem darum, jemanden zu finden, der den eingeschlagenen Weg des Klubs vollends unterstützt.

Bagala: "Passt fachlich als auch menschlich hervorragend zu uns" „Wir wollen unsere Identität bewahren und uns gleichzeitig konsequent weiterentwickeln. Wir stehen für Intensität, Verlässlichkeit, Entwicklung, klare Standards und eine Mannschaftskultur, in der Leistung, Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt die Grundlage bilden. Dabei soll Professionalität wachsen, ohne den familiären Charakter und die Leidenschaft zu verlieren, die unseren Verein ausmachen. Genau deshalb passt Mika sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu uns. Er ergänzt unser Trainerteam um Andy und Soenke mit seiner Art zu arbeiten, seiner Haltung und seinem Verständnis für Entwicklung und Teamkultur optimal. Wir sind überzeugt, dass er unsere Philosophie im Herrenbereich mittragen und aktiv mitgestalten wird“, begründet Bagala die Verpflichtung. Menschliche Komponente gab den Ausschlag Der Kontakt kam über das regionale Fußballnetzwerk zustande. Nach den ersten Treffen war das Fundament für eine Zusammenarbeit schnell gegossen. Für Khutsishvili selbst gab vor allem der hohe Grad an Professionalität gepaart mit der Atmosphäre im Verein den Ausschlag für seine Zusage.