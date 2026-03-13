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Vereinsnachrichten
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Neuer Co-Trainer beim SC Eichstetten
von Thorsten Krausse · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser
v.links: Michael Hagin, Andreas Zapf, Spielausschuss Martin Hils – Foto: Verein
Ein weiterer Neuzugang und Rückkehrer kann der SCE ab der neuen Saison verbuchen. Mit Andy Zapf (spielender Co-Trainer) kehrt ein altbekannter zurück nach Eichstetten. Andy spielte bereits in der Saison 2018-2020 in den Bruckmatten. Zudem kennen sich die beiden zukünftigen Trainer seit der A-Jugendzeit in Bahlingen.
Der Sportclub freut sich einen weiteren Pfeiler für die Saison 2026/27 zu setzen.