Neuer Co-Trainer beim SC Eichstetten

v.links: Michael Hagin, Andreas Zapf, Spielausschuss Martin Hils – Foto: Verein

Ein weiterer Neuzugang und Rückkehrer kann der SCE ab der neuen Saison verbuchen. Mit Andy Zapf (spielender Co-Trainer) kehrt ein altbekannter zurück nach Eichstetten. Andy spielte bereits in der Saison 2018-2020 in den Bruckmatten. Zudem kennen sich die beiden zukünftigen Trainer seit der A-Jugendzeit in Bahlingen.

Der Sportclub freut sich einen weiteren Pfeiler für die Saison 2026/27 zu setzen.