Neuer Co-Trainer beim Landesligisten und Verbandsliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Seit einigen Tagen ist unser neues Trainerteam komplett. Mit Stefan Lindenthal konnten wir ein bekanntes Gesicht zurück an den Kernmühlenweg holen. Stefan wird den Posten des Co-Trainers übernehmen.

Stefan Lindenthal: "Grundsätzlich freue ich mich an meiner alten Wirkungs- und Ausbildungsstätte zu sein. Ralf und ich haben bereits in Kreßberg zusammen gearbeitet und kennen uns gegenseitig gut, daher freue ich mich auf eine erfolgreiche Rückrunde. Zudem glaube ich an die Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir als Team wieder zur alten Stärke zurückfinden."

Volker Ehrmann: "Wir freuen uns mit Stefan einen ehemaligen Spieler und „Ur-Satteldorf“ als Co-Trainer verpflichtet zu haben. Stefan hat bei uns das Fußballspielen von klein auf gelernt und sich später dem Fußball und Sport verschrieben. Er wird mit Ralf ein starkes Trainerteam bilden, welches unsere Jungs perfekt auf die Rückrunde vorbereiten wird."

Wir wünschen einen guten Start und eine erfolgreiche Rückrunde

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spfr. Schwäbisch Hall

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Innerhalb von Schwäbisch Hall wechselt der 28-jährige Mittelfeldspieler Zarda Serbest Mohammed Mohammed. Bis zur aktuellen Winterpause trug er das Trikot des SSV Schwäbisch Hall in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Nun verstärkt er Verbandsligist Sportfreunde Schwäbisch Hall, der als Elfter der Tabelle im Abstiegskampf steckt.

