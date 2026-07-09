Neuer Co-Trainer beim Landesligisten und Spielleiter hört auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Genkingen aus der Bezirksliga Alb verabschiedet Sven Saur nach sechs Jahren als Abteilungsleiter Fußball. Mit großem ehrenamtlichem Einsatz und viel Herzblut prägte er die Entwicklung der Abteilung maßgeblich. In seine Amtszeit fallen unter anderem der Aufstieg in die Bezirksliga und die Teilnahme an der Landesliga-Relegation. Künftig will Saur etwas kürzertreten, kann sich nach erfolgreich absolviertem Trainerschein aber eine Aufgabe als Trainer vorstellen. Die Abteilungsleitung übernehmen Louis Elser sowie die Stellvertreter Jan Luca Saur und Steffen Rinker.

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ASGI Schorndorf

ASGI Schorndorf aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall begrüßt Paul Kuczera zurück im Verein. Der vielseitige Mittelfeldspieler kommt vom SC Urbach und kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht eingesetzt werden. Kuczera bringt Zweikampfstärke, Ruhe am Ball und hohe Motivation mit. Besonders ist seine Verbindung zur ASGI: Er kennt den Verein bereits seit seiner Kindheit. Mit seiner Rückkehr erhält Schorndorf eine zusätzliche Option im Zentrum und mehr Stabilität im Mittelfeld.

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SC Geislingen

Der SC Geislingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, erweitert sein Trainerteam um Antonio Bagnato. Er übernimmt künftig die Rolle des Co-Trainers der Landesliga-Mannschaft und soll den Stab mit Engagement und Leidenschaft für den Fußball verstärken. Sportlicher Leiter Jasko Šuvalić hebt genau diese Eigenschaften hervor. Für den Sport-Club Geislingen 1900 e.V. ist Bagnato eine zusätzliche Unterstützung im Trainerteam und soll die Mannschaft in ihrer weiteren Entwicklung begleiten. Der Verein wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

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