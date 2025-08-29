– Foto: Volkhard Patten

Neuer Club in Wittlich: Wer dahintersteckt C 21: Woher Rot-Schwarz seine Spieler bekommen hat, wie der Start verlief und welchen Duellen sie nun entgegenfiebern. Verlinkte Inhalte KL C St. 21 Mosel Muhamed Merlaku

Während der Sommerpause hat sich in Wittlich ein neuer Fußballverein gegründet. Der FC Rot-Schwarz geht nun seit Mitte August in der Kreisliga C 21 an den Start. Die Idee zur Gründung hatte Muhamed Merlaku. Der 46-jährige Unternehmer wurde zum Vorsitzenden gewählt und erklärt: „Ich kenne viele Fußballer aus dem Raum Wittlich, die schon aufgehört hatten mit dem Kicken und die nun wieder Spaß haben wollten in einem neuen Club. Die große Resonanz hat mich schon überrascht.“

Im fünfköpfigen Vorstand sind unter anderem Gazmend Ahmeti als Sportlicher Leiter und Jürgen Lequen, der zudem als Torwarttrainer fungiert, vertreten. Merlaku hat auch seine beiden Neffen Arbnor und Arbijon im Team integriert. Zuletzt war Muhamed Merlaku zwei Jahre lang beim SV Neuerburg tätig. Von dort stammt auch der Großteil seiner Spieler. „In meinem Leben habe ich schon viel in den Fußball investiert. Wir wollen mit dieser Mannschaft zusammenwachsen, miteinander Spaß haben und guten Fußball spielen. Uns alle verbindet die Leidenschaft und Motivation zum Fußball.“

Ein tabellarisches Ziel nennt Merlaku nicht. Kicker, die aufgehört oder aber pausiert hatten, seien jetzt wieder an Bord. So etwa der Trainer: Serdar Kahyaoglu spielte bis Mai noch für den A9-Ligisten SV Wittlich, wollte seine Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel hängen. „Serdar kenne ich von Kindheit an. Ich habe ihn überzeugt, als Trainer bei uns einzusteigen. Wenn er dann noch Lust hat, auf dem Platz mitzuwirken, soll mir das recht sein. Serdar ist fit und ein sehr erfahrener Spieler“, sagt der Vorsitzende. Einige Akteure von Rot-Schwarz bringen reichlich Erfahrung mit. Shejtim Kryeziu hat beim TuS Platten gespielt, gilt als durchschlagskräftiger und bulliger Angreifer, der in der Saison 2023/24 in Neuerburg in 15 Partien 23 Tore erzielte. Auch Arbnor Merlaku, der Kapitän der Mannschaft ist, dessen Bruder Arbijon, Gazmend Ahmeti und Liridon Binakaj, der nach einer Verletzung erst ab Januar zum FC stößt, sind erfahrene Akteure. Seine Heimspiele trägt Rot-Schwarz auf dem Dörbacher Kunstrasenplatz aus. „In Wittlich ist der Kunstrasenplatz nahezu ausgebucht“, lässt Merlaku durchblicken.