Neuer Club Astrein Kickers: "Als Verein und Persönlichkeit zu wachsen"

Der Weg bis zur offiziellen Vereinsgründung war nicht einfach. Die bürokratischen Hürden und die ersten organisatorischen Herausforderungen verlangten den Gründern einiges ab. Doch mit Beharrlichkeit und Engagement meisterten sie diese Phase.

"Als dann die Gründung offiziell war, musste noch ein Fußballplatz her, auf dem wir trainieren und spielen konnten. Mit viel Bemühungen konnten wir die Stadt Falkensee dann überzeugen, dass wir einen der Kunstrasenplätze des Sportparks Rosenstraße nutzen dürfen. Danach ging alles recht schnell, wir haben Trikots bedrucken lassen und durften uns noch kurzfristig in der Kreisklasse im Havelland anmelden", so Vogel weiter.

Die offizielle Anmeldung in der Kreisklasse war ein großer Meilenstein. Nun konnte der Verein zeigen, was in ihm steckt. Die erste Saisonhälfte brachte wertvolle Erfahrungen und zeigte, dass das Projekt auf einem guten Weg ist.