Neuer Cheftrainer, Zugänge und viele Verlängerungen

TSV Flacht (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Christopher Welsch verstärkt die Offensive der Schwarz-Blauen! Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass sich der offensiv variabel einsetzbare 27-Jährige für einen Wechsel an die Kelterstraße entschieden hat. Chrissy verbrachte seine bisherige Laufbahn beim SV Friolzheim und absolvierte in 8 ½ Spielzeiten 157 Spiele in der Kreisliga A und B. Dabei erzielte er beeindruckende 98 Tore und steuerte zusätzlich 46 Assists bei.

TSV Jesingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Auch in der kommende Saison werden unsere beiden ehemaligen Jugendspieler David und Rodrigo zum Bezirksligakader gehören. David, Jahrgang 2004, kämpfte in den vergangenen Monaten mit hartnäckigen Verletzungen, ist nun aber wieder fit und bekommt immer mehr Spielzeit von Trainer Cesare. Seine Position ist auf der linken Seite der Abwehr, er ist aber auch flexibel einsetzbar. David wurde bei uns in Jugend ausgebildet, hat aber trotz seines jungen Alters schon einige Stationen: Neben dem VfL Kirchheim war er auch beim FSV 08 Bissingen in der U19-Verbandsliga im Einsatz. Rodrigo, Jahrgang 2005, aus unser eigenen Jugend kommend, schaffte schon letzte Saison den Sprung in den Bezirksligakader und reifte in der aktuellen Saison zum Stammspieler. Eigentlich ausgebildeter 6er, macht er seine Sache auch als rechter Verteidiger sehr gut. Technisch am Ball kann "Roddi" alles und es ist immer eine Freude ihn spielen zu sehen.

FC Sonnenbühl (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Jonathan Knehr wird zur Saison 25/26 neuer Cheftrainer der 1. Mannschaft des FC Sonnenbühl. Manuel König, Vorstand FC Sonnenbühl: „Mit Jona gewinnen wir einen Trainer, der die Liga sehr gut kennt und zugleich neue Impulse setzt. Seine klare Vorstellung von moderner Spielweise und seine Fähigkeit eine Mannschaft weiterzuentwickeln, haben uns überzeugt. Er wird uns in eine erfolgreiche Zukunft führen.“

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Am 17. Mai geht die Inklusionsliga Nordschwarzwald in ihre 3. Spielzeit. Dieses Mal mit 10 teilnehmenden Mannschaften, verteilt in zwei Gruppen (VL Baden und VL Württemberg) An drei Spieltagen spielen die Gruppen ihre jeweiligen Sieger und die beiden Meisterwimpel aus.

