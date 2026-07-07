Neuer Cheftrainer, Kreisliga-Rückkehrer und nächster Zugang

– Foto: Joachim Koschler

Der TGV Eintracht Beilstein aus der Kreisliga B2 Franken begrüßt Abdel Abo Nabout zurück. Der Offensivspieler wechselt vom SC Ilsfeld nach Beilstein und verstärkt den Kader zur neuen Saison. Mit seiner Vielseitigkeit und Qualität im Angriff soll Abo Nabout dem Team zusätzliche Optionen im vorderen Bereich geben. Für den TGV ist die Rückkehr eine wertvolle Ergänzung.

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FV Dersim Sport Ludwigsburg

Der FV Dersim Sport Ludwigsburg aus der Kreisliga B1 Enz/Murr hat Hichem Riabi als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Coach wechselt aus Eglosheim nach Ludwigsburg und übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung. Zuvor arbeitete er drei Jahre als Co-Trainer der ersten Mannschaft des SKV Eglosheim und anschließend drei Jahre als Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Dort sammelte er Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler und in der Führung eines Teams. Der Verein setzt auf seine fachlichen und menschlichen Qualitäten und verbindet mit der Verpflichtung die Hoffnung auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft voraus.

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ASGI Schorndorf

ASGI Schorndorf aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall verstärkt sich zur Saison 2026/27 mit Nils Zieker. Der Offensivspieler kommt vom FC Welzheim 06 und ist im Angriff flexibel einsetzbar. Zieker kann auf beiden Flügeln sowie im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Mit seinem starken Dribbling und gutem Abschluss soll er das Offensivspiel der ASGI bereichern und zusätzliche Akzente setzen. Der Neuzugang freut sich auf Mannschaft und Saison und hofft, mit dem Team die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

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