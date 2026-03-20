 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Neuer Cheftrainer für Saison 26/27 beim VfL

von Bastian Ebert · Heute, 08:52 Uhr · 0 Leser

Große Freude beim VfL Erp:

Zur neuen Saison übernimmt mit Andreas Papenfuß ein echtes Vereinsgesicht das Traineramt beim VfL!

Der 41-Jährige, der selbst viele Jahre das Trikot des VfL getragen hat, kehrt nun voller Leidenschaft und Tatendrang an die Seitenlinie zurück.

Mit seiner Erfahrung, seiner Verbundenheit zum Verein und frischen Ideen blickt der VfL Erp voller Optimismus und Aufbruchsstimmung auf die neue Saison.

Bis dahin drückt “Papi” seiner zukünftigen Elf alle Daumen beim Kampf um den Klassenerhalt.