Neuer Cheftrainer für Saison 26/27 beim VfL

Zur neuen Saison übernimmt mit Andreas Papenfuß ein echtes Vereinsgesicht das Traineramt beim VfL!

Der 41-Jährige, der selbst viele Jahre das Trikot des VfL getragen hat, kehrt nun voller Leidenschaft und Tatendrang an die Seitenlinie zurück.

Mit seiner Erfahrung, seiner Verbundenheit zum Verein und frischen Ideen blickt der VfL Erp voller Optimismus und Aufbruchsstimmung auf die neue Saison.