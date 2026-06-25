Neuer Cheftrainer für Fatihspor Mülheim Willkommen, Eser Ucak!

Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass Eser Ucak ab sofort das Traineramt unserer 1. Mannschaft übernimmt. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft und sind überzeugt, mit Eser den richtigen Mann an der Seitenlinie gefunden zu haben.

Eser bringt viel Erfahrung, Leidenschaft und Ehrgeiz mit und wird unsere Mannschaft auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten.

Lieber Eser, herzlich willkommen in der Fatihspor-Familie! Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start, viel Gesundheit und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.