Marcel Czayka war bisher als Co-Trainer bei Kaster/Königshoven tätig. – Foto: Nick Förster

Neuer Cheftrainer für die U23 von Glesch-Paffendorf

Der BCV Glesch-Paffendorf konnte am Mittwoch der Mannschaft der U23 ihren neuen Cheftrainer vorstellen. Marcel Czayka wechselt aus dem Trainerteam des B-Ligisten SC Borussia Kaster Königshoven an die Jahnstraße. Er tritt die Nachfolge von Sören Schmitz an, von dem sich der Verein nach der Hinrunde getrennt hatte. „Ich danke Sören für seine Arbeit bei uns und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Beste“, sagt unser sportlicher Leiter Markus Stupp zum Abschied des 35-Jährigen. Marcel war seit Sommer als Co-Trainer in Kaster tätig und zuvor auch als Spieler im Verein aktiv. Davor spielte der 39-Jährige jahrelang bei Viktoria Thorr. „Wir heißen Marcel ganz herzlich willkommen in der BCV-Familie. Es gibt jetzt eine gewisse Aufbruchsstimmung hinsichtlich der Mission Klassenerhalt – auch wenn es schwer wird. Wir werden uns personell auch verstärken, ohne jetzt schon Namen zu nennen“, sagt Stuppi zum neuen Cheftrainer und der Aufgabe für die Rückrunde. Das alte Trainerteam mit Eike Krüger, Burkhard „Bugi“ Wolff und Guido Wintz bleibt erhalten. Im neuen Jahr werdet ihr auch mehr von unserem neuen U23-Trainer hören.