Neuer Cheftrainer für die Reserve des SV Holthausen Biene! Patrick de Vries wird ab der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 11:50 Uhr

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene freuen sich bekannt geben zu können, dass Patrick de Vries ab der kommenden Saison 2026/2027 als neuer Cheftrainer die zweite Mannschaft des Vereins übernimmt und somit noch vor dem Beginn der wichtigen anstehenden Rückrunde für Planungssicherheit gesorgt werden konnte. Mit der Verpflichtung sieht man sich gut aufgestellt für die sportliche Zukunft: Der 36-jährige neue Coach der Biener wohnt in Dalum und war viele Jahre als Torhüter selbst aktiver Sportler. Patrick de Vries war dabei in mehreren Spielklassen unterwegs bis hin zur Bezirksliga. Begonnen hat er seine fußballerische Laufbahn im Herrenbereich bei seinem Heimatverein TSV Georgsdorf auf Kreisebene, bis er im Sommer 2018 in die Bezirksliga zum ASV Altenlingen wechselte. Zuletzt stand er beim SV Borussia 08 Neuenhaus zwischen den Pfosten und war dort bereits zusätzlich als spielender Co-Trainer (unter dem in Biene sehr gut bekannten Bernhold Nünning) im Einsatz. Hier sammelte er auf Bezirksebene wertvollen Erfahrungen für sein zukünftiges Traineramt.

Nach einer familiären Fußballpause freut sich der junge Vater eines Sohnes nun auf die neue Aufgabe am Biener Busch und kann es kaum abwarten die Mannschaft kennenzulernen und mit ihr auf dem Platz an den Saisonzielen des Vereins zu arbeiten. Patrick de Vries ist als Inhaber der B-Lizenz für die Aufgabe aus Sicht der Biener Verantwortlichen absolut qualifiziert und bringt optimale Voraussetzungen für seine erste Station als Cheftrainer mit. „Die Gespräche im Vorfeld waren durchweg positiv und es stellte sich sehr schnell heraus, dass Patrick eine Vorstellung vom Fußballspiel hat, die sich mit unseren Ideen für die zweite Mannschaft komplett deckt. Neben seiner fachlichen, fußballerischen Kompetenz bringt er einen sehr gesunden Ehrgeiz mit in die neue Aufgabe. Zudem ist er menschlich ein absoluter Gewinn für unseren Verein. Ich freue mich daher schon sehr auf die anstehende Zusammenarbeit“ meint Fußball-Obmann Florian Niemeyer.