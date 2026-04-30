Neuer Cheftrainer beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

– Foto: TSV Krähenwinkel/Kaltenwe

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide aus der Landesliga Hannover hat die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und präsentiert Onur Köse als neuen Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft. Der A-Lizenz-Inhaber übernimmt das Amt zur Saison 2026/27 und soll beim Klub eine klare sportliche Linie etablieren.

Unterstützt wird Köse von einem eingespielten Team: Murat Arslan fungiert als Co-Trainer und bringt eine B+ Lizenz mit, während Sascha Schneider als Torwarttrainer komplettiert. Alle drei verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, unter anderem beim TSV Havelse, was dem Verein zufolge für eingespielte Abläufe sorgen soll.

Mit der Verpflichtung des neuen Trainerteams verfolgt der Verein eine strategische Neuausrichtung. Im Mittelpunkt steht die gezielte Förderung junger Spieler sowie der nachhaltige Aufbau im Herrenbereich. „Onur und sein Trainerteam passen sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Weg“, wird Süleyman Aydın, Leiter der Fußballabteilung beim TSV, zitiert. „Wir sind überzeugt, dass sie den eingeschlagenen Umbruch aktiv gestalten und insbesondere unsere jungen Spieler weiterentwickeln werden.“