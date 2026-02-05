Neuer Cheftrainer ab Sommer: Hilpoltstein holt Hartmann

Die noch ausstehenden Spiele der Rückrunde, der Saison 2025/2026, werden von Vigan Asani – dieser übernahm die Mannschaft bereits nach dem Abgang von Marco Christ im vergangenen November – betreut. Unterstützung erhält er von René Werthner, welcher bereits auf Cheftrainererfahrung bei der DJK Weinsfeld und der SG Forchheim/Sulzkirchen zurückgreifen kann.

Mit einem neuen Kurs, aber einer klaren Richtung gehen die Burgstädter dann ab Sommer 2026 mit Matthias Hartmann, welcher bis vor Kurzem den SV Leerstetten betreute, als sportlich Hauptverantwortlichen in die neue Spielzeit.

Bekanntlich klappte eine Zusammenarbeit zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, da Hartmann ein komplette Fußballpause für ein halbes Jahr einlegte. „Umso mehr freut es uns, dass der Kontakt nie abgerissen ist und wir Matze ab Sommer 2026 für uns gewinnen konnten“ erklärt Schuster weiter.

„Bereits im Dezember 2023, als Matze seinen Rücktritt als Trainer des 1. FC Schwand verkündet hatte, hatten wir Kontakt zu ihm aufgenommen, da der Name Matthias Hartmann nach seiner guten Arbeit bei der SpVgg Roth und zwei Aufstiegen mit Schwand für Erfolg steht.“, sagt Hilpoltsteins Pressesprecher Max Schuster.

Neuer Impuls für neue Spielzeit

Bei der Entscheidung Matthias Hartmann ab Sommer die Zügel der Hilpoltsteiner Herrenmannschaft in die Hand zu geben spielt das Motto „Neue Saison, neues Glück“ eine Rolle, in der sich die Burgherren motivierter denn je an neue Ziele mit neuen Impulsen wagen. In die Karten spielt den Burgstädtern, bei dem Beschluss Hartmann ab Sommer zu installieren, die Expertise aus den eignen Reihen.

„Wir haben Matze als echten Typen kennengelernt, weshalb von Anbeginn der Gespräche klar war, dass wir die derzeitige Saison aus eigener Kraft gut zu Ende bringen werden und ab Sommer ein neues Kapitel aufschlagen möchten“, führt Schuster weiter aus.

Den Hilpoltsteiner Wunschkandidaten erst ab der neuen Spielzeit zu installieren fiel den TV-Verantwortlichen nicht schwer, da man mit Vigan Asani und René Werthner zwei Leute in den

eignen Reihen habe, die Erfahrung als Spieler in höheren Ligen und Erfahrung als Trainer bei anderen Vereinen in die Waagschale werfen können.

„Die Entscheidung Vigan und René bis Saisonende als Trainergespann zu installieren war intern bereits lange kommuniziert und bekannt – beide Eigengewächse haben die entsprechende Kompetenz und mit dem vorhandenen Rüstzeug sind wir uns im Abteilungs-Vorstand einig, dass man die laufende Saison gut abschließen werde und die 1. Herren optimal auf den neuen Kurs vorbereitet werden.“, schildert Schuster abschließend.