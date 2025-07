Neuer Chefcoach und 10 Neue: In Regenstauf hat sich einiges getan

Der TB/ASV Regenstauf hat die vergangene Bezirksliga-Runde mit einem fantastischen Lauf beendet. Bösl, Halder & Co. blieben in der kompletten zweiten Saisonhälfte ungeschlagen (9/6/0). Kein Team performte in der Rückrunde besser. Lohn dessen war der dritte Platz im Endklassement, hinter den Übermannschaften aus Bad Abbach und Tegernheim. Freilich wollen die „Blitzer“ auch in der neuen Saison eine gute Rolle spielen. Dafür wurde der Kader ordentlich verstärkt. Und auch auf dem Cheftrainer-Sessel gab es einen Tausch.

Gleich zehn Neuzugänge haben die Regenstaufer an Land ziehen können. Es kamen Michael Dechant (23, zuvor Beratzhausen), Stefan Hösl (30, Wackersdorf), Aladin Bedoui (22), Güngör Can Ayhan (25, beide Kosova Regensburg), Tobias Scherzer (25, Tegernheim), der Australier Nino Pasalic (19, Herrsching/Oberbayern) und Alper Sökmez (33, Pirkensee-Ponholz). Außerdem wechselten mit Lukas Bollwein (22), Luis Petz (21) und Benny Herdt (20) drei Talente vom TSV Kareth-Lappersdorf geschlossen zum TB/ASV. Auf der Abgangsseite stehen Jonas Eigenstetter (Tegernheim), Amir Hedider (Fortuna Regensburg), Maxi Hupfloher, Adrian Waletzko und Luca Wagner (alle Ziel unbekannt). Zudem wird Jonas Ritz studienbedingt eine Pause einlegen.



„Nach dem Umbruch im vergangenen Sommer mussten wir den Kader etwas breiter aufstellen. Das ist mit den zehn Neuzugängen gut gelungen“, erklärt Regenstaufs sportlicher Leiter Matthias Eglseder. Was bei der Spieler-Akquise – neben der sportlichen Qualität natürlich – wichtig gewesen sei: „Dass es charakterlich gute Typen sind, die Bock auf das Projekt in Regenstauf haben. Das Hauptaugenmerk lag auf jungen und entwicklungsfähigen Spielern.“ Das sei gelungen: „Alle neuen Spieler sind charakterlich top, machen in den ersten Wochen einen sehr guten Eindruck. Wir sind für die neue Saison gut aufgestellt“, ist der langjährige Trainer der Blitzer überzeugt. Groß ist die Freude auch darüber, dass man mit Hösl, Ayhan und allen voran Torjäger Sökmez drei Rückkehrer wieder in den eigenen Reihen begrüßen darf. Hierbei gehe es laut Eglseder auch darum, Identifikation zu schaffen mit Spielern, die in Regenstauf verwurzelt sind und den Verein kennen.



Als Nachfolger von Cheftrainer Stefan Wagner – er verließ aus beruflichen Gründen zumindest fürs Erste die Fußballbühne – wurde derweil Thorsten Seufert (41) installiert. Der gebürtige Unterfranke war bisher unter anderem in Neutraubling, Willenhofen und Saal/Donau tätig. Warum er der passende Mann ist? „Thorsten hat uns in den Gesprächen absolut überzeugt. Neben seiner fachlichen Expertise passt er auch menschlich sehr gut zu uns“, antwortet Eglseder, der bislang einen sehr guten Eindruck vom neuen Coach hat. Sven Hofmann agiert weiterhin als spielender Co-Trainer. „Für uns ist Sven ein ganz wichtiger Faktor – auf, aber auch neben dem Platz. Er und Thorsten ergänzen sich sehr gut. Das ist eine richtig gute Lösung.“



Nach der ersten Hälfte der Vorbereitung zieht Matthias Eglseder ein positives Fazit: „Die Mannschaft zieht mit, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Die Neuen bringen frischen Wind, wir sind sehr zufrieden, wie es läuft.“ Am ersten Spieltag der Bezirksliga Süd muss Regenstauf gleich mal beim TSV Kareth-Lappersdorf Farbe bekennen. Im Landesliga-Absteiger sieht Eglseder den Top-Favoriten auf die Meisterschaft. „Insgesamt ist die Liga wahnsinnig stark und nochmal einen Ticken stärker als letzte Saison.“ Doch der TB/ASV Regenstauf sieht sich mit neuen Gesichtern, frischen Kräften und Rückenwind aus der Vorsaison gerüstet.