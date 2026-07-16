Neuer Chefcoach mit altem Auftrag – Geretsried greift zum Klassenerhalt an

Der TuS Geretsried in der Bayernliga-Saison 2026/27: (hi.v.re.) Lukas Kellner, Mihajlo Vjestica, Belmin Idrizovic, Christoph Sibler, Sebastian Schrills, Sebastian Rosina, David Luburic, Srdjan Ivkovic, Keita Kawai, (mittlere Reihe) Robin Renger, Nathan Winkler, sportlicher Leiter Hans Schneider, Athletiktrainer Sebastian Jocham, Co-Trainer Sascha Hrnjacki, Co-Trainer Markus Baki, Cheftrainer Martin Grelics, Standardtrainer Andreas Brunner, Physio Paul Wardenga, Edin Hyseni, Veron Fejzullahi sowie (vo.) Daniel Krebs, Isni Redjepi, Tyrone Prepeluh, Lukas Günther, Cedomir Radic, Fabian Sturzu, Anastasios Karpouzidis, Nino Hodzic, Alexander Bazdrigiannis. Nicht auf dem Foto: Gabriel Freimuth und Physio Kaya Cetin. – Foto: Hans Lippert

TuS blickt mit vielen neuen Gesichtern einer spannenden Spielzeit entgegen.

Nach vier Wochen Vorbereitung wird es ab diesem Freitag wieder ernst für die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried. Und man darf durchaus gespannt sein, wie sich der letztjährige Aufsteiger in seiner zweiten, häufig schwierigeren Saison in der zweithöchsten Amateurliga im Freistaat behaupten kann. In den zwei Monaten, die seit dem letzten Punktspiel vergangen sind, hat sich einiges verändert im Geretsrieder Team, wenngleich Trainer Martin Grelics angesichts von „nur“ fünf Spielerwechseln im Kader „nicht von einem massiven Umbruch“ sprechen mag.

Auch wenn die Generalprobe mit dem 1:2 bei Landesligist TSV Grünwald in die Hose gegangen ist, beobachtet der neue Chefcoach an seiner alten Wirkungsstätte grundsätzlich eine positive Entwicklung. „Ich will das weder schönreden noch schwarzmalen“, fasst Grelics seine Eindrücke nach vier Wochen Vorbereitung mit schwankenden Leistungen in den sechs Testspielen zusammen.

„Im Endeffekt hat es, wenn man das Ganze betrachtet, schon eine gute Entwicklung genommen. Was das Spiel gegen den Ball betrifft, sehe ich definitiv Fortschritte“, betont Grelics. Von dem her sei er grundsätzlich nach der Vorbereitung positiv gestimmt und überzeugt, dass man einen guten Start hinlegen könne. Optimistisch zeigt er sich auch hinsichtlich der Veränderungen in der Stammelf. „Die Mannschaft nimmt die Jungs top auf“, freut sich der Coach über gelungene Integration. Zudem bescheinigt er dem Quintett Christoph Sibler, David Luburic, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth und Nathan Winkler viel Wissbegierde und „absolute Bereitschaft zu lernen“.

Kummer bereiten hingegen die Ausfälle (mit unbekannter Genesungsdauer) der beiden Verteidiger Sebastian Rosina und Isni Redjepi, Torhüter Cedomir Radic sowie Torjäger Srdan Ivkovic und zuletzt Neuzugang Gabriel Freimuth. Aufgrund weiterer kleiner Blessuren habe es in der Vorbereitung „nicht diese Konstanz gegeben, dass sich die Mannschaft einspielen konnte“, räumt Grelics ein. „Deshalb müssen wir uns jetzt einfach darauf besinnen: Mit welcher Methode können wir in die Saison starten?“ Darauf liege in den nächsten Wochen das Hauptaugenmerk. Von seinem Kader zeigt sich der TuS-Cheftrainer quantitativ wie qualitativ überzeugt.

„Kader ist breit genug“

Den Spielern vertraue er uneingeschränkt. „Der Kader ist breit genug“, meint Grelics. „Es geht jetzt darum, die Jungs top in die Performance zu bringen, einzeln, aber auch im Blick auf die Mannschaft. Darauf werden wir uns fokussieren.“ Insgesamt sei er der Meinung, dass die Abgänge (siehe Infoteil) mit den Neuzugängen einigermaßen adäquat ausgeglichen worden seien. „Ich glaube jedenfalls, dass das Potenzial dafür da ist“, betont der Sportlehrer. „Wie es letztlich in der Praxis sein wird, wird man erst im längeren Verlauf sehen.“

Damit wirbt er indirekt auch um etwas Geduld, wenn der mit einer veränderten Spielstruktur und einem Trainerwechsel einhergehende Gewöhnungsprozess sich etwas in die Länge zieht. In jedem Fall ist das Startprogramm bestens als ehrliche Standortbestimmung geeignet. „Vom Papier her ist es wohl der schwierigste Start, den man erwischen kann, mit 1860 München, Pipinsried und Heimstetten“, geht Martin Grelics mit Respekt in die Saison.

Die Zusammensetzung der Liga stellt für den TuS Geretsried eine ebenso große Herausforderung dar, wie die erste Spielzeit in der Bayernliga. „Im unteren Bereich ist es ausgeglichener“, glaubt der TuS-Coach. Zumal in Gestalt der Teams des TSV Wasserburg und des TSV Schwabmünchen „zwei richtige Aufsteiger“ dazugekommen sind. Was die eigene Zielsetzung angeht, muss Martin Grelics nicht lange überlegen: „Für uns geht es darum, die Liga zu halten. Das wird unser Auftrag sein – alles andere on top wäre schön.“