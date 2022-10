Ersan Parlatan wird neuer Cheftrainer bei den Offenbacher Kickers. – Foto: Claus G. Stoll

Neuer Chefcoach gefunden: Parlatan übernimmt das Ruder beim OFC Der 45-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg, wo er zuletzt als Co-Trainer gearbeitet hat

Die Kickers Offenbach haben einen neunen Cheftrainer gefunden! Ersan Parlatan soll den OFC in der Regionalliga Südwest wieder auf Kurs bringen. Der 45 Jahre alte gebürtige Berliner fungierte zuletzt als Co-Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Davor coachte er den Offenbacher Ligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger, weshalb er in der Regionalliga Südwest keinerlei Anpassungsschwierigkeiten haben dürfte. Die Kickers waren unter Alexander Schmidt als einer der Topfavoriten in die Saison gegangen. Nach einem schwachen Start und einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Homburg trennte sich der Verein vom ehemaligen Coach des TSV 1860 München und Dynamo Dresden. In den vergangenen drei Partien fungierte Alfred Kaminski als Interimstrainer und machte seine Sache sehr ordentlich. Sieben Zähler aus drei Partien sprangen unter seiner Regie für den OFC heraus, der auf Tabellenplatz sechs neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846 aufweist.

Ersan Parlatan wird in einer offiziellen Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Meine Vorfreude, diesen ambitionierten Traditionsverein als Cheftrainer zu übernehmen, ist riesig. Die Fans sind einmalig und die Mannschaft strahlt mittlerweile eine Stabilität aus, die ich aufrechterhalten möchte. Es geht also darum, dort anzusetzen und Feinheiten zu verbessern und nicht mitten im Ligabetrieb alles umzuwerfen. Für uns geht es jetzt darum, Punkte einzufahren. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das Umfeld des OFC und kann es gar nicht erwarten loszulegen."

Matthias Georg, der Geschäftsführer OFC Kickers 1901 GmbH, lässt auf der vereinseigenen Homepage wissen: "Es war vollkommen klar, dass wir nur dann einen neuen Cheftrainer verpflichten, wenn wir restlos von seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten überzeugt sind. Durch die kurzfristigen Entwicklungen beim 1. FC Nürnberg eröffnete sich die Möglichkeit der Verpflichtung von Ersan Parlatan, der mir aufgrund unserer sehr erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Vergangenheit bestens bekannt ist. Wir haben damit eine Toplösung und einen Regionalliga-Südwest-Kenner für den OFC gefunden und geben Ersan nun die nötige Zeit, um die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Mein Dank geht an Alfred Kaminski, der uns für eine klar anvisierte Übergangszeit unterstützt und die Mannschaft stabilisiert hat. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm, er bleibt ein wichtiger Ansprechpartner für mich und beim OFC."