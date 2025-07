Neuer Chefcoach am Neckarpark

In den vergangen vier Spielzeiten kratzten die Wasenfußballer dauerhaft an den Toren der Bezirksliga und verpassten den Aufstieg in Stuttgarts oberste Spielklasse mehrfach nur um Haaresbreite. Doch unverhofft kommt oft, möchte man beim Polizisten Verein im Neckarvorort des Stuttgarter Fußballbezirks meinen: „furchtbare Saison! Abstieg! Doch damit ist jetzt Schluss!“ sagt der neue Trainer an der Seitenlinie, Daniel Soldner, der letzte Saison noch die zweite Herrenmannschaft zum Winter übernahm.