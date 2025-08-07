Archivbild TSV Ottersberg – Foto: Lennart Blömer

Neuer Chef, neues Ziel: TSV Ottersberg peilt 50 Punkte an Beim TSV Ottersberg steht in der neuen Landesliga-Saison ein neuer Mann an der Seitenlinie. Björn Mickelat geht seine Aufgabe mit klaren Vorstellungen und ehrgeizigen Zielen an – und sieht großes Potenzial in seinem Team. Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Ottersberg Björn Mickelat

Der TSV Ottersberg hat sich zur neuen Saison in der Landesliga auf der Trainerposition neu aufgestellt. Björn Mickelat hat die Verantwortung für die erste Mannschaft übernommen. Zuvor war er beim Ligakonkurrenten TSV Etelsen tätig, wo er kurz vor Ende der vergangenen Spielzeit seinen Posten abgeben musste. In Ottersberg sieht Mickelat nun die richtige Umgebung, um seinen Weg als Trainer fortzusetzen.

Die Entscheidung für den TSV Ottersberg fiel dem neuen Cheftrainer nicht schwer. Die Verantwortlichen hätten sich nach seinem Abgang beim TSV Etelsen intensiv um ihn bemüht und von Beginn an großes Interesse gezeigt. „Die ersten zwei, drei Gespräche waren sehr konstruktiv, wir haben uns gut ausgetauscht, und das Gesamtpaket hat einfach komplett gepasst,“ berichtet sagt Mickelat gegenüber FuPa. In Ottersberg findet Mickelat nicht nur eine Mannschaft vor, die seiner Einschätzung nach gut zusammengestellt ist. Auch die Rahmenbedingungen stimmen für ihn: „Ich glaube, dass ich in Ruhe arbeiten kann und mich selbst weiterentwickeln kann. Das ist unheimlich wichtig für mich.“

Spielidee und Teamstruktur im Fokus

Der neue Trainer will mit seiner Mannschaft nicht nur erfolgreich spielen, sondern auch inhaltlich Akzente setzen. „Ich möchte, dass wir attraktiven, schönen Fußball spielen“, betont Mickelat. Dabei setzt er auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Spielern: „Ich hoffe, dass wir meine Ideen gemeinsam umsetzen können, vielleicht auch zusammen mit den Vorstellungen einiger Führungsspieler, und daraus etwas entwickeln.“ Der erste Eindruck vom Team stimmt ihn optimistisch. „Das Team ist wirklich top. Es gibt unheimlich viel Qualität, sehr gut ausgebildete Jungs, die Gas geben und richtig Lust haben“, berichtet Mickelat. Entscheidend sei für ihn die Stimmung in der Gruppe: „Ich glaube, dass wir als Team sehr gut funktionieren, alle verstehen sich gut, und das ist brutal wichtig. Eine gute Stimmung in der Mannschaft ist entscheidend.“