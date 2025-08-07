Neuer Chef, neues Ziel: TSV Ottersberg peilt 50 Punkte an

Der TSV Ottersberg hat sich zur neuen Saison in der Landesliga auf der Trainerposition neu aufgestellt. Björn Mickelat hat die Verantwortung für die erste Mannschaft übernommen. Zuvor war er beim Ligakonkurrenten TSV Etelsen tätig, wo er kurz vor Ende der vergangenen Spielzeit seinen Posten abgeben musste. In Ottersberg sieht Mickelat nun die richtige Umgebung, um seinen Weg als Trainer fortzusetzen.
Die Entscheidung für den TSV Ottersberg fiel dem neuen Cheftrainer nicht schwer. Die Verantwortlichen hätten sich nach seinem Abgang beim TSV Etelsen intensiv um ihn bemüht und von Beginn an großes Interesse gezeigt. „Die ersten zwei, drei Gespräche waren sehr konstruktiv, wir haben uns gut ausgetauscht, und das Gesamtpaket hat einfach komplett gepasst,“ berichtet sagt Mickelat gegenüber FuPa.
In Ottersberg findet Mickelat nicht nur eine Mannschaft vor, die seiner Einschätzung nach gut zusammengestellt ist. Auch die Rahmenbedingungen stimmen für ihn: „Ich glaube, dass ich in Ruhe arbeiten kann und mich selbst weiterentwickeln kann. Das ist unheimlich wichtig für mich.“
Spielidee und Teamstruktur im Fokus
Der neue Trainer will mit seiner Mannschaft nicht nur erfolgreich spielen, sondern auch inhaltlich Akzente setzen. „Ich möchte, dass wir attraktiven, schönen Fußball spielen“, betont Mickelat. Dabei setzt er auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Spielern: „Ich hoffe, dass wir meine Ideen gemeinsam umsetzen können, vielleicht auch zusammen mit den Vorstellungen einiger Führungsspieler, und daraus etwas entwickeln.“
Der erste Eindruck vom Team stimmt ihn optimistisch. „Das Team ist wirklich top. Es gibt unheimlich viel Qualität, sehr gut ausgebildete Jungs, die Gas geben und richtig Lust haben“, berichtet Mickelat. Entscheidend sei für ihn die Stimmung in der Gruppe: „Ich glaube, dass wir als Team sehr gut funktionieren, alle verstehen sich gut, und das ist brutal wichtig. Eine gute Stimmung in der Mannschaft ist entscheidend.“
Vorbereitung, Anspruch und mögliche Rückschläge
Dass es in der Landesliga keine einfachen Aufgaben gibt, ist dem neuen Ottersberger Trainer bewusst. Er erwartet eine fordernde Saison und will seine Mannschaft so aufstellen, dass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. „Ich bin jemand, der immer gewinnen will“, stellt Mickelat klar. Dabei sei die Vorbereitung auf den Gegner ebenso wichtig wie die Fähigkeit, das eigene Spiel konsequent durchzuziehen.
Gleichzeitig spricht er die Herausforderungen offen an: „Der Spaß muss im Vordergrund stehen, denn den hat man nur, wenn man auch erfolgreich ist.“ Besonders die Phase möglicher Rückschläge betrachtet Mickelat als Prüfstein: „Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich der Moment, in dem man mal eine kleine Negativserie hat. Dann ist wichtig, wie sich die Mannschaft selbst da wieder rauszieht oder wie wir als Trainerteam gemeinsam mit allen daran arbeiten.“
Ziel: 50 Punkte plus X
Mit Blick auf die neue Saison formuliert Mickelat ein klares Ziel. „Unser Ziel ist klar formuliert: 50 Punkte plus X. Alles darüber hinaus ist Bonus.“ Damit geht der Coach ein ambitioniertes Vorhaben an. In der vergangenen Spielzeit holte der TSV Ottersberg 43 Punkte und beendete die Saison auf Platz elf. Die Voraussetzungen haben sich verändert, dennoch ist Mickelat überzeugt: „Für eine Mannschaft, die mit elf Neuzugängen, einem neuen Trainer und einer insgesamt neuen Konstellation in die Saison geht, ist das bereits eine anspruchsvolle Aufgabe. Trotzdem bin ich zu hundert Prozent überzeugt, dass wir das schaffen können.“
Saisonauftakt in Harsefeld
Am Samstag beginnt für den TSV Ottersberg die neue Spielzeit. Um 18:30 Uhr tritt die Mannschaft von Björn Mickelat auswärts beim TuS Harsefeld an. Die letzte Begegnung Ende Mai konnte Harsefeld mit 2:1 für sich entscheiden. Wie das Duell diesmal ausgeht, wird sich zeigen. Fest steht: Der TSV Ottersberg ist bereit für den Auftakt.