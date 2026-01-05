Neuer Bezirksmeister nach Last-Minute-Finale – Serienmeister entthront

Faire Vorrunde und steigende Intensität

Die Vorrunde verlief überwiegend fair und ausgeglichen. Erfahrung, Technik und taktische Disziplin prägten das Geschehen, ohne dass die Schiedsrichter häufig eingreifen mussten. Erst ab den Halbfinalspielen nahm die Intensität deutlich zu. Die Bedeutung der Partien war spürbar, Zweikämpfe wurden härter, Emotionen kochten hoch. Insgesamt wurden im Turnierverlauf fünf Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen.

Rexingen/Dettingen erneut im Endspiel

Als zweifacher Titelträger in Folge ging die SGM Rexingen/Dettingen als Topfavorit ins Turnier – und wurde dieser Rolle einmal mehr gerecht. Mit abgeklärten Auftritten marschierte der Serienmeister erneut bis ins Finale und zeigte dabei eindrucksvoll seine Konstanz auf Bezirksebene. Angeführt vom späteren Torschützenkönig Sören Hellstern (7 Treffer) präsentierte sich Rexingen/Dettingen offensiv wie defensiv auf gewohnt hohem Niveau.

Last-Minute-Tor entscheidet das Finale

Im Endspiel kam es schließlich zum hochklassigen Duell mit der SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee. Vor einer großen und stimmungsvollen Zuschauerkulisse entwickelte sich ein Finale auf Augenhöhe, in dem beide Teams kaum Fehler zuließen und defensiv äußerst diszipliniert agierten.

Als sich viele Zuschauer bereits auf ein mögliches Neunmeterschießen einstellten, folgte der dramatische Höhepunkt in der letzten Minute der regulären Spielzeit:

Markus Hellstern behielt in einer unübersichtlichen Situation die Nerven und erzielte den entscheidenden Treffer, der die Halle zum Beben brachte. Mit diesem Tor sicherte sich die SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee den Turniersieg und beendete zugleich die beeindruckende Serie der SGM Rexingen/Dettingen, die nach drei Turniersiegen in Folge entthront wurde.

Starke Debütanten und torreiche Auftritte

Der SV Glatten überzeugte bei seiner Premiere und belegte einen starken fünften Platz. Der TuS Betra tat sich in seinem Debüt zwar sichtbar schwer, hielt jedoch tapfer dagegen und sammelte wichtige Erfahrungen auf Bezirksniveau.

Auch individuell wurde hochklassiger Fußball geboten. Die Top 3 der Torschützen des Turniers:

Sören Hellstern (SGM Rexingen/Dettingen) – 7 Tore Andreas Stimpfle (SpVgg Freudenstadt I) – 5 Tore Michele Klarner (SV Vollmaringen) – 4 Tore

Verletzung überschattet den Turnierverlauf

Überschattet wurde das ansonsten sehr faire Turnier leider von der schweren Verletzung von Jürgen „Pimpe“ Brett, der sich ohne Fremdeinwirkung einen Muskelriss am Sehnenanstz zuzog. Spieler, Verantwortliche und Zuschauer zeigten sich tief betroffen. Ihm gelten die besten Genesungswünsche der gesamten Ü40-Fußballgemeinschaft.