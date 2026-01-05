Neuer Bezirksmeister nach Last-Minute-Finale – Serienmeister entthront

Die Ü40-Hallenbezirksmeisterschaften in der Hohenberghalle Horb boten den zahlreichen Zuschauern einen Fußballabend, der lange in Erinnerung bleiben wird. Gastgeber FC Grünmettstetten präsentierte ein hervorragend organisiertes Turnier auf sehr hohem sportlichem Niveau – gekrönt von einem dramatischen Finale, das erst in der letzten Minute entschieden wurde. Mit zehn Mannschaften war das Teilnehmerfeld so groß wie schon lange nicht mehr – zwei Teams mehr als in den Vorjahren. Mit dem SV Glatten und dem TuS Betra feierten zudem zwei Vereine ihre Premiere bei den Ü40-Hallenbezirksmeisterschaften.
Die Vorrunde verlief überwiegend fair und ausgeglichen. Erfahrung, Technik und taktische Disziplin prägten das Geschehen, ohne dass die Schiedsrichter häufig eingreifen mussten. Erst ab den Halbfinalspielen nahm die Intensität deutlich zu. Die Bedeutung der Partien war spürbar, Zweikämpfe wurden härter, Emotionen kochten hoch. Insgesamt wurden im Turnierverlauf fünf Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen.
Als zweifacher Titelträger in Folge ging die SGM Rexingen/Dettingen als Topfavorit ins Turnier – und wurde dieser Rolle einmal mehr gerecht. Mit abgeklärten Auftritten marschierte der Serienmeister erneut bis ins Finale und zeigte dabei eindrucksvoll seine Konstanz auf Bezirksebene. Angeführt vom späteren Torschützenkönig Sören Hellstern (7 Treffer) präsentierte sich Rexingen/Dettingen offensiv wie defensiv auf gewohnt hohem Niveau.
Im Endspiel kam es schließlich zum hochklassigen Duell mit der SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee. Vor einer großen und stimmungsvollen Zuschauerkulisse entwickelte sich ein Finale auf Augenhöhe, in dem beide Teams kaum Fehler zuließen und defensiv äußerst diszipliniert agierten.
Als sich viele Zuschauer bereits auf ein mögliches Neunmeterschießen einstellten, folgte der dramatische Höhepunkt in der letzten Minute der regulären Spielzeit:
Markus Hellstern behielt in einer unübersichtlichen Situation die Nerven und erzielte den entscheidenden Treffer, der die Halle zum Beben brachte. Mit diesem Tor sicherte sich die SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee den Turniersieg und beendete zugleich die beeindruckende Serie der SGM Rexingen/Dettingen, die nach drei Turniersiegen in Folge entthront wurde.
Der SV Glatten überzeugte bei seiner Premiere und belegte einen starken fünften Platz. Der TuS Betra tat sich in seinem Debüt zwar sichtbar schwer, hielt jedoch tapfer dagegen und sammelte wichtige Erfahrungen auf Bezirksniveau.
Auch individuell wurde hochklassiger Fußball geboten. Die Top 3 der Torschützen des Turniers:
Sören Hellstern (SGM Rexingen/Dettingen) – 7 Tore
Andreas Stimpfle (SpVgg Freudenstadt I) – 5 Tore
Michele Klarner (SV Vollmaringen) – 4 Tore
Überschattet wurde das ansonsten sehr faire Turnier leider von der schweren Verletzung von Jürgen „Pimpe“ Brett, der sich ohne Fremdeinwirkung einen Muskelriss am Sehnenanstz zuzog. Spieler, Verantwortliche und Zuschauer zeigten sich tief betroffen. Ihm gelten die besten Genesungswünsche der gesamten Ü40-Fußballgemeinschaft.
Ein besonderes Lob verdienten sich die Schiedsrichter der SRG Nördlicher Schwarzwald:
Luca Storz, Kevin Letzgus und Frank Kössing leiteten das Turnier ruhig, souverän und stets übersichtlich – auch in hektischen Phasen.
Für eine amüsante Randnotiz sorgte Kevin Letzgus, der neben seinen Schiedsrichter-Einsätzen auch noch das Bierfassschießen gewann und sich über 30 Liter Hochdorfer Bier des Gastgebers freuen durfte.
Die Ü40-Hallenbezirksmeisterschaften 2025 in Horb waren ein rundum gelungenes Turnier mit allem, was den Ü40-Fußball auszeichnet: Qualität, Fairness, Emotionen und Dramatik. Die Entthronung des Serienmeisters durch ein Last-Minute-Finaltor setzte dem Abend die Krone auf. Ein großes Dankeschön gilt dem FC Grünmettstetten für eine Organisation, die diesem besonderen Fußballabend den passenden Rahmen verlieh.