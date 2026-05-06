Neuer Bezirksliga-Trainer und Kreisliga-Coach verlängert News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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FC Durlangen Der FC Durlangen stellt in der Bezirksliga Ostwürttemberg die sportlichen Weichen neu. Marco Ivancevic übernimmt ab der kommenden Saison die erste Mannschaft und rückt damit aus der zweiten Mannschaft auf, bei der er in den vergangenen Jahren mit einem klaren Spielkonzept und verlässlicher Arbeit überzeugte. Der Verein setzt damit auf eine interne Lösung, die Entwicklung und Kontinuität verbindet. An seiner Seite bleibt Jürgen Waibel, der auch künftig als Co-Trainer Verantwortung trägt. Durlangen wählt den nächsten Schritt mit vertrautem Personal. +++