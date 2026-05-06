Neuer Bezirksliga-Trainer und Kreisliga-Coach verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FC Durlangen stellt in der Bezirksliga Ostwürttemberg die sportlichen Weichen neu. Marco Ivancevic übernimmt ab der kommenden Saison die erste Mannschaft und rückt damit aus der zweiten Mannschaft auf, bei der er in den vergangenen Jahren mit einem klaren Spielkonzept und verlässlicher Arbeit überzeugte. Der Verein setzt damit auf eine interne Lösung, die Entwicklung und Kontinuität verbindet. An seiner Seite bleibt Jürgen Waibel, der auch künftig als Co-Trainer Verantwortung trägt. Durlangen wählt den nächsten Schritt mit vertrautem Personal.
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Der SKV Eglosheim setzt in der Kreisliga A1 Enz/Murr auf Beständigkeit an der Seitenlinie. Kalu James Okenwa, der die Mannschaft im Juni 2025 in die Kreisliga A führte, hat seinen Vertrag bis Juni 2028 verlängert. Nach einer sechsmonatigen Trennung fanden Verein und Trainer im Winter wieder zusammen – schnell, unkompliziert und offenbar folgerichtig. Die Rückrunde bestätigte die Entscheidung: sportliche Ergebnisse, Entwicklung und Mannschaftsgefüge sprechen für den eingeschlagenen Weg. Okenwa beschreibt den SKV als „mehr als nur ein Trainerjob“ und seine Spieler als Teil seiner Familie. Die gemeinsame Geschichte geht weiter.
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