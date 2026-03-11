Neuer BerichtVfR Forst Aachen: Vom Abgrund in die Spitze – Trainerduo

Beim VfR Forst Aachen läuft in dieser Saison alles anders: Noch vor wenigen Monaten stand der Traditionsverein sportlich am Abgrund. Doch nun ist eine Mannschaft entstanden, die wieder Hoffnung, Kampfgeist und Teamgeist ausstrahlt – und die Liga aufhorchen lässt.

Der Kader ist eine Mischung aus jungen Talenten, ehemaligen Jugend-Bundesliga-Akteuren und erfahrenen Spielern, die bereits höherklassig aktiv waren. Dank der neuen sportlichen Perspektive sind viele zurückgekehrt – und zeigen nun, wie stark der VfR Forst wieder sein kann.

Besonders beeindruckend: die beiden neuen Trainer, Anestis Soumelidis und Serkan Kahraman, arbeiten in dieser Saison erstmals gemeinsam. Innerhalb kürzester Zeit haben sie ein Team geformt, das spielerisch überzeugt und mental stark auftritt. Mit klaren Ideen, Disziplin und viel Engagement ist eine Einheit entstanden, die auf dem Platz füreinander kämpft.

Die Ergebnisse sprechen für sich: In der Kreisliga C Aachen steht der VfR Forst aktuell auf Tabellenplatz 3 und mischt im Aufstiegsrennen kräftig mit. Mit Offensivfußball, Einsatz und Zusammenhalt hat sich das Team in dieser Saison einen Namen gemacht.

Trainer Anestis Soumelidis betont:

„Für uns ist diese Saison etwas ganz Besonderes – unser erstes Jahr als Trainerduo und direkt eine Mannschaft, die von Beginn an so zusammenhält. Wir wollen weiter konstant arbeiten und Spiel für Spiel alles geben.“

Auch Kapitän der Mannschaft äußert sich begeistert:

„Wir spüren, dass etwas Neues entsteht. Jeder kämpft für den anderen, und genau das macht uns stark. Wir wollen diese Saison gemeinsam genießen und so weit wie möglich nach oben kommen.“

Ein sichtbares Zeichen des neuen Teamgeists sind die neuen Präsentationsanzüge, die die Mannschaft mit Stolz trägt. Sie stehen sinnbildlich für Zusammenhalt, Motivation und den frischen Spirit beim VfR Forst.

Jetzt liegt es an der Mannschaft, diesen Weg konsequent weiterzugehen – dann könnte das erste Jahr des Trainerduos direkt zu einem unvergesslichen Jahr für den Verein werden.