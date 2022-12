Neuer Bericht1:2 Niederlage des FCS in Elzach beim letzten Spiel vor d

Der Kunstrasenplatz zeigte sich in sehr gutem Zustand, allerdings ist er relativ kurz, was bedeutete, dass man im Spiel nicht viel Zeit zum Überlegen hatte. "One touch Pässe spielen" lautete die Parole und die Mannschaft , die das besser umsetzte, hätte leichte Vorteile.

Leider gab es keinen Glühwein und keine Grillwürste - ansonsten eigentlich Standard bei den Spielen in der Kreisliga A - und so musste man sich an diesem nasskalten Nachmittag mit heißem Weißwein begnügen. Glühwein nach Elzacher Art.

Die Sexauer hatten eine ungute Erinnerung an die 1:2 Hinspielniederlage im Auftaktspiel zum Vorrundenbeginn und wollten diesmal zum Beginn der Rückrunde unbedingt die Punkte mit nach Sexau nehmen. Entsprechend engagiert gingen sie auch in der ersten Halbzeit zur Sache und zeigten einige schöne Ballstaffetten im Mittelfeld, die immer wieder über die starke linke Seite der Gäste vorgetragen wurden. Eine davon mündete in einem satten Distanzschuss von Benedikt Kopp, den der Elzacher Keeper nur abklatschen konnte. Der Abpraller landete vor den Füßen von Daniel Gutjahr, der nicht lange fackelte und das Leder in die Maschen drosch zur verdienten 1:0 Halbzeitführung.

Nachdem die Zuschauer sich bei Kaffee und Wurstbrötchen im Vereinsheim aufgewärmt hatten, ging es aus Elzacher Sicht mit dem unbedingten Willen in die zweite Halbzeit, das Spiel noch zu drehen. Die Ansprache des Trainers, unbedingt mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen zu wollen, trug Früchte. Die jungen und ehrgeizigen Spieler der Elztäler schienen immer einen Tick schneller am Ball zu sein als die Gäste. Gegenüber der ersten Hälfte zeigten sie nun eine erheblich größere Lauf- und Kampfbereitschaft. Sexau war beeindruckt und ließ sich mehr und mehr in die eigene Hälfte drängen. Nach einem Eckball konnte Matthias Bumen relativ unbedrängt zum 1:1 per Kopf ausgleichen. Das Anschlusstor motivierte die Hausherren , noch das Siegtor zu erzielen. Sexau konnte nicht mehr zulegen und beschränkte sich bis auf wenige Konter aufs Verteidigen. Als man sich schon mit der Punkteteilung abzufinden schien, kamen die Elzacher in der 93. Minute doch noch zum viel umjubelten Siegtreffer. Wieder war es Matthias Bumen, der nach schöner Direktkombination vom Strafraum in die untere linke Ecke abschließen konnte.

"Einfach nur bitter!" kommentierte der Sexauer Spielertrainer Adrian Frankus das Ergebnis auf dem Weg in die Kabine. Der Elzacher Trainer hatte jedoch gut lachen, hatten sein Team seine Vorgaben doch sehr effektiv erfüllt. Mit diesem Ergebnis rutschten die Sexauer auf Tabellenplatz 5 und wurden von den Elzachern überholt, die nun auf Platz drei überwintern können.