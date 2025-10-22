 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

Neuer Bericht von SVE-Damen

Frauen: Bezirksliga O
Engertsham
Kirchberg II
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg II
SV Engertsham
SV EngertshamEngertsham
2
3

6. Spieltag - das Spiel im Tabellenkeller.

Und für unsere Elf war klar, 3 Punkte müssen her!

Von Anfang an dominierten wir das Spiel, liesen und aber leider immer wieder Phasenweise vom Gegner unnötig unter Druck setzen und schossen uns die Gegentore quasi selbst. Trotz müder Beine vom Montag und einer kurzen Pause holten wir uns wohlverdient die ersten 3 Punkte gegen den Abstieg!

#inengertshamruckmaengerzam #svengertsham #damenfussball

Bericht: Laura Doblhofer

22.10.2025, 07:13 Uhr
Sarah DonaubauerAutor