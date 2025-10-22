Neuer Bericht von SVE-Damen

Von Anfang an dominierten wir das Spiel, liesen und aber leider immer wieder Phasenweise vom Gegner unnötig unter Druck setzen und schossen uns die Gegentore quasi selbst. Trotz müder Beine vom Montag und einer kurzen Pause holten wir uns wohlverdient die ersten 3 Punkte gegen den Abstieg!

#inengertshamruckmaengerzam #svengertsham #damenfussball