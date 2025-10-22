Neuer Bericht von SVE-Damen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Von Anfang an dominierten wir das Spiel, liesen und aber leider immer wieder Phasenweise vom Gegner unnötig unter Druck setzen und schossen uns die Gegentore quasi selbst. Trotz müder Beine vom Montag und einer kurzen Pause holten wir uns wohlverdient die ersten 3 Punkte gegen den Abstieg!