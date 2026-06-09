Neuer Bericht VfR Forst Aachen krönt eine unglaubliche Saison – Verdien

Noch zur Winterpause stand die Mannschaft auf Platz 4. Doch das Team glaubte an sich und startete eine Rückrunde, die ihresgleichen sucht. Unter der Leitung der Trainer Serkan K. und Anestis Soumelidis entwickelte sich der VfR Forst zur stärksten Mannschaft der Liga und kämpfte sich bis an die Tabellenspitze.

Was diese Mannschaft in den vergangenen Monaten geleistet hat, verdient höchsten Respekt. Der VfR Forst Aachen hat sich nach einer überragenden Rückrunde die Meisterschaft gesichert und damit eindrucksvoll bewiesen, was mit Teamgeist, harter Arbeit und Zusammenhalt möglich ist.

Wenn man das Gesamtpaket betrachtet, gibt es keinen Zweifel: Der VfR Forst Aachen ist ein absolut verdienter Meister.

Ein besonderer Dank gilt dem Trainerteam. Serkan K. und Anestis Soumelidis haben der Mannschaft eine klare Handschrift, Mentalität und den Glauben an den gemeinsamen Erfolg vermittelt. Der Weg von Platz vier bis ganz nach oben war kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit und einer starken Gemeinschaft.

Leider gehört zum Fußball auch der Abschied. Der VfR Forst muss sich von seinem Freund, Trainer und Spieler Anestis Soumelidis verabschieden, der nun einen neuen sportlichen Weg einschlägt. Für den Verein und die Mannschaft ist das ein Verlust, doch eines bleibt bestehen: Freundschaft und gegenseitiger Respekt. Man wird weiterhin in Kontakt bleiben und ihm nur das Beste für seine Zukunft wünschen.

Gleichzeitig blickt der Verein voller Zuversicht nach vorne. Neben Serkan wird künftig auch offiziell Ali S. Verantwortung im Trainerteam übernehmen und die erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Weitere Informationen werden in den kommenden Tagen auf FuPa bekannt gegeben.

Statement der Kapitäne Aleksey L. & Jules L.

„Es war für uns eine große Freude und Ehre, diese Saison gemeinsam mit Anestis Soumelidis erleben zu dürfen. Er hat der Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr viel gegeben und einen großen Anteil an unserem Erfolg und an der Meisterschaft.

Natürlich sind wir traurig, dass unser gemeinsamer Weg jetzt endet. Solche Menschen bleiben in Erinnerung und werden immer ein Teil der VfR-Familie sein. Wir sind überzeugt, dass wir ohne seinen Einsatz und seine Leidenschaft diesen Weg so nicht gegangen wären.

Wir wünschen Anestis für seinen neuen Weg von Herzen alles Gute und werden freundschaftlich in Kontakt bleiben.

Jetzt genießen wir nach dieser außergewöhnlichen Saison erst einmal unseren wohlverdienten Urlaub, bevor wir mit voller Motivation und neuen Zielen in die kommende Spielzeit starten.“

Aleksey L. & Jules L.

Kapitänsteam des VfR Forst Aachen

Abschluss

Diese Meisterschaft gehört nicht nur der Mannschaft, sondern dem gesamten Verein – den Trainern, Spielern, Fans, Helfern und allen Menschen, die den VfR Forst Aachen auf diesem Weg unterstützt haben.

Forst ist stolz auf euch – und ihr habt den Verein stolz gemacht.

Eure Coaches

Serkan K. & Ali S.

Meister 2025/26 – VfR Forst Aachen.