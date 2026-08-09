Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - FC Untertraubenbach 2:0 (0:0)

Derbytime in Michelsdorf, für die Gastgeber die Chance sich weiter oben zu halten und für die Gäste die Möglichkeit im Derby den Bock umzustoßen. Für die Gäste die erste gute Chance nach einer Ecke, mit vereinten Kräften klärten die Michelsorfer (9.). Auf der anderen Seite war es Roiger A., der mit einem Lattenschuss mit dem eigentlich schwachen Linken , für Aufsehen sorgte (21.). In der 33. Minute Elfmeter für UTB. Youngster Semmelbauer foulte Wild, doch passend zur Situation schoss Kurz den Elfer am Tor vorbei (34.). Nach einer Stunde die Gastgeber in Unterzahl, Semmelbauer kassierte die Ampelkarte (60.). Doch wie im ersten Durchgang wird eine vereintliche Aufbauhilfe zum Nackenschlag für Untertraubenbach. Freistoß Althammer T. in den Sechzehner, wo Smolka verlängerte und Greindl satt mit Links zum 1:0 abschloss (62.). Für Untertraubenbach hatte Groitl die Chance, der einen Fernschuss nur knapp übers Tor setzte (73.). Auf der anderen Seite konterte Greindl mit einem Geschoss, dass am Innenpfosten seinen Endgegner fand (79.). Die Vorentscheidung. Wagner verwandelte einen Strafstoß, herausgeholt durch Greindl, souverän zum 2:0 (85.). Posel verhinderte wiederum gegen Piendl den möglichen Anschlusstreffer (87.). In der Nachspielzeit sah der gerade eben eingewechselt Montsongo sofort glatt Rot nach einem Foulspiel. Im Gegensatz zur Ampelkarte diese Entscheidung aus Seiten der Berichterstattung nicht klar nachzuvollziehen, hier darf man aus Michelsdorfer Seite auf den Bericht gespannt sein. Die letzte Minute brachte Michelsdorf allerdings auch mit 9 Mann über die Zeit.