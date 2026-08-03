Neuer Bericht

Am ersten Spieltag der Saison 26/27 standen sich am Sonntag der VfL Kassel und der TSV Wolfsanger II gegenüber.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und konnten die Wölfe früh unter Druck setzen. Nach 15 Minuten fiel das 1:0 für den VfL durch einen sehenswerten Schuss unter die Latte von Marvin Moldenhauer. Doch die Wölfe fanden nun besser in die Partie und konnten sich einige Chancen erarbeiten. So fiel kurz vor der Trinkpause nach Vorarbeit von Nicolas Vogel das 1:1 durch Romario Taloi. Doch kaum lief die Partie wieder, konnte erneut Moldenhauer nach einem langen Ball auf 2:1 stellen. Ein herber Schlag für die Wölfe, die gerade in der Partie angekommen waren.