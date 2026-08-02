Neuer Bericht

SG Chamerau - Chammünster - SG Michelsdorf / Cham II 2:4 (1:2)

Bereits am Samstabend waren die Michelsdorfer zu Gast in Chamerau.

Das 1:0 für die Gäste. Fischer setzte sich durch und legte ab auf Greindl, der den Ball über die Linie grätschte (33.). Der Ausgleich nach einer Ecke. Der Ball kam auf den zweiten Pfosten , dort wurde er nochmals in die Mitte geköpft, wo Gregori zum 1:1 Ausgleich versenkte (39.). Hier war auch Stangl geschlagen, der zuvor mit ein paar guten Paraden glänzte. Vor der Halbzeit das 2:1 für Michelsdorf. Diesmal verlängerte Greindl per Kopf und revanchierte sich bei Fischer, der mit Links abschloss (44.). Nach der Halbzeit legte Smolka das 3:1 nach. Sein Schuss links aus spitzem Winkel überraschte Keeper Schoplocher am kurzen Pfosten (61.). Jetzt nahm das Spiel seinen Lauf. Weitzer versenkte einen Freistoß , zuvor Foul an Greindl, souverän und sehenswert über die Mauer zum 4:1 (66.). Die Gastgeber wollten sich das nicht gefallen lassen und sorgten mit dem Tor des Tages für den Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Rechts setzte Pappacino zum Sektfallzieher an und verwandelte über die Unterkante der Latte zum 2:4 (69.). die heimische SG lief an und machte nochmal etwas druck, doch Michelsdorf zeigte entsprechend andere Qualitäten und blockte mit ganz viel Kampf und Einsatzbereitschaft weitere Großchancen ab.