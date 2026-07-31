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Vereinsnachrichten
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Neuer Bericht
von Steffen Klein · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts Trainer Dislo Kobi Neuzugang Emre Güzel, Trainer Carlos Mendoza
Der FSV Ebringen verstärkt seinen Kader weiter und gewinnt mit Emre Güzel vom SV Hartheim-Bremgarten einen erfahrenen Defensivspieler. Mit seiner Erfahrung soll er die Abwehr des FSV zusätzlich stabilisieren. Der FSV Ebringen freut sich über den Neuzugang und wünscht Emre eine erfolgreiche, verletzungsfreie und gesunde Saison.