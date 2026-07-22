Neuer Bericht von Max Roth · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

In der ersten Pokalrunde der Reserven waren die Wölfe bei Rothwesten zu Gast. Wolfsanger begann gut und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken. In der 21. Minute war es dann soweit, Justin Faulstich erzielte sehenswert per Freistoß das 1:0. Anschließend wurde das Spiel etwas hektischer und die Aggressivität nahm weiter zu. Harte Zweikämpfe prägten nun die Partie.

In der 47. Minute erzielte Can Bey Güner sein erstes Pflichtspieltor für Wolfsanger. Nach einer Ecke traf Max Roth mit einem technisch anspruchsvollen Schuss die Latte. Der Ball landete vor Can Bey Güner, der den Abpraller verwerten konnte.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Auch in der zweiten Hälfte bestimmte Wolfsanger das Spiel. Nach einem Foul an Nico Vogel bekamen die Wölfe einen Freistoß zugesprochen. Justin Faulstich und Timon Brostmeyer standen diesmal vor dem Ball. Timon Brostmeyer schoss den Freistoß und versenkte ihn mit seiner „Knuckleball-Technik“ sehenswert im Tor – bereits im ersten Pflichtspiel ein Anwärter auf das Tor des Jahres.