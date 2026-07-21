Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - DJK Arnschwang 1:4 (0:2)

Zum Auftakt mit Absteiger Arnschwang gleich ein dickes Brett für Scherbel u. Co. Mit einem klasse Pass leitete Koller die Führung ein. Mit seiner Vorlage bediente er Ammon, der mit seiner ersten Aktion noch an Posel scheiterte , doch dann im zweiten Anlauf vollendete (17.). Mit der Halbzeit das 0:2. Wieder hielt Posel den ersten, diesmal von Burgfeld, den Abpraller verwandelte Ammon, der damit seinen Doppelpack markierte (45.+2). Nach der Halbzeit verkürzte der Gastgeber. Nach vorhergender Aktion von Althammer S. war es Smolka der das 1:2 markierte (58.). Nachdem Arnschwang zwischenzeitlich etwas zurückschaltete , zogen sie rechtzeitig nochmal an. Der eingewechselte Kolbeck bediente Burgfeld, der von rechts aus spitzem Winkel das 1:3 markierte (71.). 10 Minuten vor Schluss die Entscheidung. Kolbeck erzielte das 1:4 (80.).