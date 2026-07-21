Neuer Bericht

Ein sehr gutes und spannendes Pokalspiel sahen die vielen Fans und Zuschauer. Schon in der 1. Halbzeit hatte der FC Östringen zwar mehr vom Spiel und gute Torchancen, doch die Hintermannschaft des FVE ließ keine Treffer zu. In der 2. Halbzeit übernahm die 1. Mannschaft des FVE das Spiel, musste aber in der 64. Spielminute das 0:1 hinnehmen. In der 80. Spielminute erzeilte Clemens Weber den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1 und so ging es in die Verlängerung. Clemens Weber gelang in der 105. Spielminute der 2:1 Führungstreffer, den der Gegner in der mit dem Schlusspfiff der Verlängerung in letzter Sekunde zum 2:2 ausgleichen konnte.

Beim anschließenden Elfmeterschiessen unterlag die 1. Mannschaft des FVE dann mit 4:6.

Ein Dank geht an die tolle Unterstützung unserer Fans von der Nordkurve, die die Mannschaft 120 Minuten lang angefeuert hat.

- Norbert Revfi -