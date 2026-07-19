Neuer Bericht

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Fazit: Der VfL Willich macht hier ein richtig gutes Spiel.Nach Trainingslager mit 3 harten Einheiten ist der VfL sogar über 70min die klar bessere Mannschaft, nutzt aber leider ihre hochkarätigen Chancen zu wenig.Sonst hätte man auch als verdienter Sieger vom Platz gehen können