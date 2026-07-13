Neuer Bericht

Im zweiten Testspiel der Saison setzte sich der TSV Wolfsanger II knapp mit 1:0 gegen den Kurdischen FC durch.

Allerdings fehlte es im letzten Drittel immer wieder an der nötigen Entschlossenheit und Klarheit, sodass zwingende Torchancen lange Mangelware blieben.

Bei sommerlichen Temperaturen war Wolfsanger von der ersten Minute an die aktivere Mannschaft und hatte deutlich mehr Spielanteile sowie Aktionen in der gegnerischen Hälfte.

So ging es folgerichtig mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte spiegelte ein ähnliches Bild wider. Der Gegner stand kompakt und machte die Räume eng, wodurch Wolfsanger zwar viel Ballbesitz hatte, aber nur selten wirklich gefährlich wurde. Außerdem schlichen sich häufiger Fehler im Aufbauspiel ein, wodurch man das ein oder andere Mal fahrlässige Ballverluste kassierte.

Erst kurz vor Schluss fiel dann die Erlösung: In der 86. Minute traf Andreas Meier nach Vorarbeit von Janek Faulstich mit einem flachen Schuss ins lange Eck zum verdienten 1:0.

Insgesamt ein ordentlicher Auftritt und eine deutliche Steigerung zur Vorwoche. Dennoch hat man hier und da gesehen, woran in den kommenden Wochen noch gearbeitet werden muss.

Nächste Woche treffen die Wölfe in der ersten Runde des Pokals auf die Reserve des TSV Rothwesten. Anpfiff ist dort um 13:00 Uhr.