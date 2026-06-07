 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Neuer Bericht

von Pascal Hedermann · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser
Wir Präsentieren unsere Neuzugänge beim SV Fortuna Schneidlingen
Wir Präsentieren unsere Neuzugänge beim SV Fortuna Schneidlingen – Foto: Pascal Hedermann