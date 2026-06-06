Neuer Bericht

⚽ Du möchtest Teil einer Mannschaft werden? ⚽
Dann komm zur SG Basdorf/Werbetal!
Für die Saison 2026/2027 suchen wir Verstärkung für unsere Teams in der B- und C-Liga.
Egal ob du bereits Fußball spielst, nach einer längeren Pause wieder einsteigen möchtest oder bisher noch nie in einem Verein aktiv warst – bei uns bist du herzlich willkommen.
Frauen und Männer sind gleichermaßen willkommen. Bereits heute spielen wir in der C-Liga mit einem gemischten Team, zudem ist für Spielerinnen auch ein Zweitspielrecht möglich.
🔥 Das bieten wir:
⚽ Fußball mit Leidenschaft und Spaß
🤝 Ein starkes Team auf und neben dem Platz
📈 Unterstützung bei deiner sportlichen Entwicklung
💪 Ein motiviertes Trainer- und Betreuerteam
🎉 Gemeinschaft, Zusammenhalt und jede Menge Teamgeist
Komm einfach vorbei, lerne uns kennen und probiere es aus. Vorkenntnisse sind kein Muss – die Lust auf Sport und Gemeinschaft reicht völlig aus.
📅 Erstes Training zur Saison 2026/2027:
Dienstag, 30.06.2026
📍 Sportplatz Basdorf
📞 Interesse? Melde dich unter 0170 8710181
Wir freuen uns auf dich!