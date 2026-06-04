Neuer Bericht

Der SG Grün-Weiß Darmstadt geht mit einer grundlegenden Veränderung in die kommende Fußball-Saison. Nach intensiven Analysen der sportlichen Entwicklung der letzten drei bis vier Jahre hat der Verein eine schwere, aber unumgängliche Entscheidung getroffen: Unsere Fußballabteilung wird in der nächsten Spielzeit mit nur noch einer Mannschaft – unserer ersten Mannschaft – an den Start gehen. Die zweite Mannschaft wird nicht mehr angemeldet.

Diese Neuausrichtung ist uns alles andere als leichtgefallen. Sie ist jedoch das Ergebnis einer sportlichen und strukturellen Entwicklung, die diesen Schritt notwendig macht. Wir nutzen diesen Einschnitt bewusst als echten sportlichen Umbruch und Neuanfang für den gesamten Verein.

Uns war es dabei besonders wichtig, keinem Spieler die Tür vor der Nase zuzuschlagen: Alle Akteure haben und hatten die Möglichkeit, weiterhin die grün-weißen Farben zu tragen – sei es als Teil der ersten Mannschaft oder bei den Alten Herren.