Neuer Bericht

Beim letzten Spiel der Saison 2025/2026 musste die 1. Mannschaft des FVE eine unerwartet hohe Niederlage beim ASV Durlach hinnehmen. In der 1. Halbzeit spielte der FVE und hatte durch gelungene Spielzüge mehrere gute Torchancen. Ein anderes Bild zeigte sich in der 2. Halbzeit. Innerhalb von 10 Spielminuten lag der FVE mit 3:0 hinten. Die gesamte Mannschaft war völlig von der Rolle und fand nicht mehr zu seinem Spiel. Mit vielen Fehlpässen und schlechtem Abwehrverhalten machte man dem Gegner das Tore schießen leicht. Am Ende war man mit dem 5:0 gut bedient.

Trotz dieser hohen Niederlage beendet die 1. Mannschaft des FVE die Runde auf dem guten 10. Tabellenplatz.