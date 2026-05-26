Neuer Bericht

Bei hochsommerlichen Temperaturen im letzten Heimspiel der Saison hatten die Gäste in der

7. Minute durch Melwin Derfuß die erste gute Möglichkeit,er verzog aber knapp. In der 15. Minute verletzte sich ein Oberwittstadter Spieler schwer und die Partie musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden. In der 25. Minute war Palacino zur Stelle und erzielte die

Gästeführung. Bei verteiltem Spiel wurde mit 0:1 die Seiten gewechselt. Nach dem

Seitenwechsel hatten die Gäste in der 53. Min. mit einem Lattenschuss Pech. In einer weiterhin

mäßigen Landesligapartie, sicherlich auch den hohen Temperaturen geschuldet, gelang Tobias

Blatz in der 90. Minute noch der vielumjubelte Ausgleichstreffer.