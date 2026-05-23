Neuer Bericht von Simone Wein · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

Am Freitagabend empfing der FV Ettlingenweier III den aktuellen Tabellenzweiten TSV Spessart. Die Gastgeber hielten in den ersten zehn Minuten gut dagegen und gestalteten die Partie zunächst offen. Doch dann zeigte sich die Effizienz der Gäste: Mit ihren ersten beiden Torchancen erzielte der TSV Spessart gleich zwei Treffer und stellte früh die Weichen auf Sieg.



In der Folge spielte Spessart seine Angriffe konsequent und zielstrebig aus. Der ersatzgeschwächte FVE III hatte Mühe, die Offensivaktionen der Gäste zu verteidigen, sodass der Rückstand bis zur Pause auf 0:5 anwuchs.





Die Personalsorgen der Ettlingenweierer verschärften sich zusätzlich durch verletzungsbedingte Wechsel. Torhüter Joshua Heise musste das Feld verlassen und wurde durch Daniel Vogel ersetzt. Auch Philipp Laubenstein konnte die Partie nicht fortsetzen und ausgewechselt werden.



Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FVE III deutlich disziplinierter. Die Mannschaft stand kompakter, verteidigte geordneter und ließ deutlich weniger Möglichkeiten zu. Dennoch blieb das Verletzungspech ein ständiger Begleiter: Auch Tobias Ochs musste mit dem Verdacht auf einen Bänderriss vorzeitig vom Platz.





Den Gästen gelang im zweiten Durchgang noch ein weiterer Treffer zum 0:6-Endstand. Trotz der deutlichen Niederlage zeigte der FVE III nach der Pause eine engagierte Leistung und stemmte sich gegen einen spielstarken Gegner.



Wir wünschen allen verletzten Spielern eine schnelle und vollständige Genesung. Gute Besserung!