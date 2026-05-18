Neuer Bericht

Am 29. Spieltag der KOL Kassel empfing der TSV Wolfsanger II den AFC Kassel. Trotz einer guten Abwehrleistung der Wölfe entscheidet ein Treffer in letzter Minute zum 0:1.

Das Spiel beginnt mit vielen Möglichkeiten für den AFC Kassel. Von mehreren Freistößen bis Ecken war alles mit dabei. Der TSV Wolfsanger II verteidigt aber alles sauber weg, sodass es nie richtig gefährlich wurde. Die Wölfe sind selber gut mit langen Bällen hinter die Abwehrreihe des AFCs in Angriffspositionen gekommen, jedoch ohne wirkliche Gefahr auf das Tor der Gäste.

Es steht viel auf dem Spiel für die Wölfe. Ein Punkt würde schon für einen vorläufigen Klassenerhalt reichen.

So verlief das Spiel ohne nennenswerte Aktionen mit 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit sah man ein ähnliches Bild. Die Wölfe hielten den Ball gut in den Abwehrreihen. Der AFC stand tief, wodurch lange Bälle hinter die Abwehrreihe erzwungen wurde. Kleine Torchancen gab es auf beiden Seiten, jedoch keine nennenswert Gefährlichen.

Das Spiel neigte sich langsam dem Ende und die Wölfe konnten den wichtigen Punkt schon fast einsacken. Jedoch erzielte Armond Fetahi, in der 89. Minute, nach guter Vorarbeit von Husein Huseini, zum 0:1.

Ein bitterer Nackenschlag für die Wölfe. Der TSV Wolfsanger II versuchte mit aller Kraft noch den Ausgleichtreffer zu erzielen.

Jedoch beendete der Schiedsrichter die Partie. Endstand: 0:1.

Am nächsten und letzten Spieltag der KOL geht es auswärts zum VfL Kassel. Die letzte Chance auf einen Klassenerhalt für die Wölfe?