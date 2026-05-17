Neuer Bericht

Am Samstag, den 16.05.2026, war der PSK bei den FVE-Damen zu Gast. Die FVE-Damen fanden gut ins Spiel und gingen durch einen verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung. Im Laufe der ersten Halbzeit kamen die Gäste jedoch besser ins Spiel. Dennoch hielt die Defensive der FvE-Damen stand, sodass es mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Nach der Pause gelang den Gästen zunächst der Ausgleich, ehe sie wenig später sogar das 1:2 nachlegten. Die FVE-Damen zeigten jedoch Moral und konnten kurze Zeit später zum 2:2 ausgleichen. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang den Gästen schließlich der Lucky Punch zum 2:3-Endstand.