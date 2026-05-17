 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Neuer Bericht

von Simone Wein · Gestern, 22:38 Uhr · 0 Leser

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Frauen Verbandsliga
Ettlingenw.
PS Karlsruhe
Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
FV Ettlingenweier
FV EttlingenweierEttlingenw.
Post Südstadt Karlsruhe
Post Südstadt KarlsruhePS Karlsruhe
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3
Abpfiff

Am Samstag, den 16.05.2026, war der PSK bei den FVE-Damen zu Gast. Die FVE-Damen fanden gut ins Spiel und gingen durch einen verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung. Im Laufe der ersten Halbzeit kamen die Gäste jedoch besser ins Spiel. Dennoch hielt die Defensive der FvE-Damen stand, sodass es mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Nach der Pause gelang den Gästen zunächst der Ausgleich, ehe sie wenig später sogar das 1:2 nachlegten. Die FVE-Damen zeigten jedoch Moral und konnten kurze Zeit später zum 2:2 ausgleichen. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang den Gästen schließlich der Lucky Punch zum 2:3-Endstand.