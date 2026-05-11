Neuer Bericht

Am Muttertagssonntag kam der TSV zu einem langersehnten Heimsieg gegen den Spitzenreiter aus der Kreisstadt. Im ersten Spielabschnitt konnte der TSV die Partie relativ ausgeglichen gestalten. Die technisch versierten Gäste konnten mehrere gute Abschlussmöglichkeiten nicht nutzen bzw. scheiterten am überragenden TSV-Keeper Kunz, so das torlos die Seiten gewechselt wurden. Im zweiten Spielabschnitt erspielten sich die Gäste ein leichtes optisches Übergewicht, ohne jedoch das TSV-Gehäuse ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der TSV konnte sich im Verlauf der zweiten Halbzeit einige gute Konterchancen erspielen, diese blieben jedoch zunächst ungenutzt. In der 75.Minute wurde Tom Götzinger vor dem 16er herrlich freigespielt. Mit einem strammen Schuss ins untere rechte Toreck schloss er eiskalt zur vielumjubelten 1:0-Führung ab. Im weiteren Spielverlauf setzten die Gäste nun alles auf eine Karte um den Ausgleich zu erzielen. Die jedoch kampfstarke und einsatzfreudige TSV-Defensive ließ an diesem Tag nichts mehr anbrennen und feierte einen nicht eingeplanten, aber nicht unverdienten Heimsieg gegen die favorisierten Gäste aus Mosbach.