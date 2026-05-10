Neuer Bericht

Schon in der 4. Spielminute kassierte die 1. Mannschaft des FVE das 1:0 nach schlechter Abwehrleistung. In der Folgezeit verstand man es nicht, die schnellen Aussenspieler des Gegners in den Griff zu bekommen und dadurch erzielte der SV Huchenfeld in der 26. Spielminute das 2:0. Erst nach einem Dreifach-Wechsel kam der FVE besser ins Spiel und hatte in der Folge gute Torchancen, die aber erst in der 42. Spielminute durch Max Schweikert zum Erfolg führten. Mit dem 1:2 ging es in die Halbzeitpause.

Mit dem Anpfiff zur 2. Halbzeit lockerte die 1. Mannschaft des FVE die Abwehr und machte mehr Druck auf den Ausgleichstreffer. Der Gegner verstärkte seine Abwehr und spielte auf Konter. Nachdem der FVE wie schon in der 1. Halbzeit seine guten Einschussmöglichkeiten nicht nutzte, erzielte der SV Huchenfeld mit zwei guten Kontern in der 78. und 87.Spielminute das 1:3 und das 1:4.