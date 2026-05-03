Neuer Bericht von Simone Wein · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

Im wichtigen Heimspiel gegen den TSV Amicitia Viernheim tat sich die Damenmannschaft des FVE zunächst schwer, in die Partie zu finden. Anders als in den vergangenen Spielen fehlte es von Beginn an an Konzentration und Struktur im Spielaufbau. Viele Angriffe wurden zu ungenau ausgespielt und konnten nicht konsequent zu Ende gebracht werden. In der 21. Spielminute ging der FVE dennoch in Führung: Ein von Melissa Pollok getretener Freistoß rutschte der gegnerischen Torhüterin am Boden unglücklich unter den Armen hindurch. Selina Schüler reagierte am schnellsten und schob den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung über die Linie.

Die Freude über den Führungstreffer währte jedoch nur kurz. Bereits zwei Minuten später musste der FVE den Ausgleich hinnehmen. Nach einer ungeordnet nach vorne geschobenen Abwehrreihe verlor man die Gegenspielerinnen aus den Augen, was Viernheim konsequent zum 1:1 nutzte. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FVE deutlich verbessert. Die Mannschaft agierte strukturierter, gewann mehr Zweikämpfe und erspielte sich mehrere gute Torchancen. Allerdings fehlte es im Abschluss weiterhin an der nötigen Konsequenz. Selbst ein zugesprochener Foulelfmeter konnte nicht zur erneuten Führung genutzt werden.