Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - 1.SG Regental 3:3 (2:2)

Das frühe 1:0 für Michelsdorf. Perlinger setzte sich über links durch, vom Towart kam der Ball zu Greindl, der zum 1:0 vollendete (14.). Auf der anderen Seite der postwendende Ausgleich. Ein gut getimter Ball von Lugauer flach von der rechten Seite auf Pfeiffer, der nur mehr drauflaufen und einschieben musste (16). Kurz darauf drehte Regental die Partie . Ein langer Ball auf Pfeiffer, der vor Caba eiskalt blieb im direkten Duell und den Ball zum 1:2 vorbeischob (20.). Und auch hier postwendend der Ausgleich. Roiger A. ebenso mit einem gut getimten Pass auf Smolka, der nahm die Kugel mit rechts mit und schoss von der rechten Strafraumseite links hoch ins lange Eck zum 2:2 (22.). Nach der Halbzeit das 3:2 für die Gastgeber . Wagner verwandelte einen Strafstoß, Greindl nahm den klaren Kontakt im Strafraum mit, souverän rechts hoch (55.). Nach knapp 70 Minuten hatte Roiger A. die Chance zur Vorentscheidung. Nach einem langen Abschlag von Caba , macht Roiger A. im Strafraum einen sauberen Haken, schoss mit links allerdings dann knapp übers Tor (68.). In der Nachspielzeit der etwas unnötige Ausgleich. Ein Abstoß kam direkt zurück, Pfeiffer lief frei aufs Tor zu, umkurvte Caba und schob zum 3:3 und seinen persönlichen Dreierpack ein (90.+1).